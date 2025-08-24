Si scattano un selfie ma la gondola si ribalta: turisti si aggrappano alle grate di una finestra per tornare sul ponte – Il video

A causare l’incidente sarebbe stato un movimento brusco dei passeggeri, probabilmente nel tentativo di scattare foto o video

Un giro in gondola finito inaspettatamente in acqua. È successo domenica mattina a Venezia, dove un’imbarcazione tipica della laguna si è rovesciata mentre trasportava alcuni turisti insieme al gondoliere. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l’incidente sarebbe stato un movimento brusco dei passeggeri, probabilmente nel tentativo di scattare foto o video. La gondola, per la sua conformazione, ha un equilibrio delicato: basta poco per sbilanciarla, soprattutto se i passeggeri si spostano improvvisamente da un lato.

I tentativi di tornare a riva

L’episodio si è verificato in un canale interno, circostanza che ha evitato conseguenze peggiori. Nessuno è rimasto ferito, ma tutti i presenti sono finiti in acqua. Per tornare a riva si sono aggrappati alle barche ormeggiate lungo il rio o alle inferriate delle finestre che si affacciano sull’acqua. Come spesso accade in questi casi, la scena è stata immortalata dai passanti e condivisa online. Il video ha fatto rapidamente il giro dei social, suscitando ironia ma anche qualche polemica: ancora una volta, la ricerca del selfie perfetto ha avuto la meglio sulla prudenza.