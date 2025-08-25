Beppe Caccia (nave Mediterranea): "Disobbediamo e sbarchiamo 10 migranti a Trapani" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 agosto 2025 "Come comandante della nave Mediterranea, e come capo missione a bordo, abbiamo comunicato alle autorità italiane di Roma la decisione, di cui ci assumiamo piena responsabilità, di cambiare il corso della rotta della nave verso Trapani per assicurare lo sbarco dei dieci naufraghi, che necessitano di cure mediche e psicologiche che devono essere fornite a terra. In questo modo disobbediamo a un ordine ingiusto e inumano del Ministero degli Interni, ma obbediamo che in fondo al diritto marittimo, alla Costituzione italiana e alle leggi dell'umanità. E' ora di finirla con giochetti politici sulla pelle di persone che tanto hanno sofferto e che non possono essere costretti a soffrire ancora" così il capomissione della nave Mediterranea in un video pubblicato sui suoi social. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev