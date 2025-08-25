De Pascale: "Il permesso di soggiorno va dato per merito e leggi che lo impediscono vanno cambiate" – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 23 agosto 2025 "Il nostro sistema deve essere quello di premiare il valore. Va rispettata la legalità e apprezziamo gli sforzi delle forze dell'ordine, contrastando la criminalità organizzata che purtroppo si nutre anche del fenomeno migratorio e lo attraversa in maniera oggettiva. Ma dall'altra parte dobbiamo premiare il merito. Ovvero il fatto che una persona, a prescindere dagli aspetti burocratici e legali, che impara la lingua italiana, che vuole lavorare, che fa un percorso di formazione professionale, che si inserisce nella nostra comunità e che, come ha detto il Ministro Piantetosi, si riconosce anche in un sistema di valori costituzionali che sono la radice, l'identità del nostro Paese, deve avere la possibilità di contribuire a costruire questa comunità. Qualsiasi legge e norma che lo impedisca è sbagliata e va corretta. Le leggi vanno rispettate, ma se sono sbagliate è compito della politica cambiarle" così il presidente dell'Emilia Romagna De Pascale, a margine della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev