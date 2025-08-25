Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Donzelli (FdI): "Apprezzo i giovani dei centri sociali, ma paghino l'affitto senza occupare" – Il video

25 Agosto 2025 - 23:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2025 "Abbiamo promesso che nei centri sociali avremmo garantito la legalità è giusto che lo si faccia. È giusto garantire la legalità. Non criminalizzo i ragazzi che decidono di impegnarsi nella socialità, di fare dopo scuola i bambini, di fare concerti la sera per togliere dalle periferie i ragazzi, che si impegnano per dei valori diversissimi dai miei. Hanno il mio apprezzamento anche se non condivido nulla. Ma se hanno tutto questo consenso, facciano una colletta e paghino l'affitto, senza occupare abusivamente" così il deputanto Giovanni Donzelli di FdI, intervenendo al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Lo sfogo del capo del Papeete beach travolto dalla tempesta in Romagna: «Qui tutto devastato: dove sono quelli che rompono per il caro lettini?»

2.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

3.

Pensioni anticipate? Il presidente Inps Fava spegne i sogni della Lega: «Chi è in salute lavori più a lungo o il sistema salta»

4.

Piantedosi: «Sgombero di CasaPound? Prima o poi sarà il suo turno. Ho visto il video di Almasri, lo rimpatriammo per tutelare gli italiani»