Donzelli (FdI): "Apprezzo i giovani dei centri sociali, ma paghino l'affitto senza occupare" – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2025 "Abbiamo promesso che nei centri sociali avremmo garantito la legalità è giusto che lo si faccia. È giusto garantire la legalità. Non criminalizzo i ragazzi che decidono di impegnarsi nella socialità, di fare dopo scuola i bambini, di fare concerti la sera per togliere dalle periferie i ragazzi, che si impegnano per dei valori diversissimi dai miei. Hanno il mio apprezzamento anche se non condivido nulla. Ma se hanno tutto questo consenso, facciano una colletta e paghino l'affitto, senza occupare abusivamente" così il deputanto Giovanni Donzelli di FdI, intervenendo al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev