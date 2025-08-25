Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Guerra a Gaza, Piccolotti (Avs): "La Russia è stata sanzionata, perché Israele no?" – Il video

25 Agosto 2025 - 22:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2025 "Noi chiediamo da tempo tutta una lunga serie di misure per fermare Netanyahu. E' importante che ci siano sanzioni di natura economica, la rottura degli accordi di cooperazione Europa-Israele, ma chiediamo ormai anche prese di posizione più pesanti perché quella di Netanyahu è un progetto di occupazione dell'intera Palestina e di genocidio della popolazione di Gaza. Come si può tacere di fronte a tutto questo? Hanno fatto le sanzioni a Putin, giustamente, perché ha invaso un altro Paese. Perché Netanyahu non ha sanzioni?" così la deputata Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra, a margine della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Lo sfogo del capo del Papeete beach travolto dalla tempesta in Romagna: «Qui tutto devastato: dove sono quelli che rompono per il caro lettini?»

2.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

3.

Pensioni anticipate? Il presidente Inps Fava spegne i sogni della Lega: «Chi è in salute lavori più a lungo o il sistema salta»

4.

Piantedosi: «Sgombero di CasaPound? Prima o poi sarà il suo turno. Ho visto il video di Almasri, lo rimpatriammo per tutelare gli italiani»