Guerra a Gaza, Piccolotti (Avs): "La Russia è stata sanzionata, perché Israele no?" – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2025 "Noi chiediamo da tempo tutta una lunga serie di misure per fermare Netanyahu. E' importante che ci siano sanzioni di natura economica, la rottura degli accordi di cooperazione Europa-Israele, ma chiediamo ormai anche prese di posizione più pesanti perché quella di Netanyahu è un progetto di occupazione dell'intera Palestina e di genocidio della popolazione di Gaza. Come si può tacere di fronte a tutto questo? Hanno fatto le sanzioni a Putin, giustamente, perché ha invaso un altro Paese. Perché Netanyahu non ha sanzioni?" così la deputata Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra, a margine della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev