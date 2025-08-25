Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Fa un buco in camera da letto, fa passare un tubo e lascia aperto il gas: «Così voleva uccidere la moglie». Arrestato 75enne

25 Agosto 2025 - 22:23 Alba Romano
bombola gas
bombola gas
Il caso a Manoppello, in provincia di Pescara. Il foro era nascosto nel battiscopa. La donna aveva sentito uno strano odore non appena rientrata in casa e ha chiamato il 112

Aveva bucato il muro della stanza dove dormiva la moglie e aveva fatto passare un tubo di gomma collegato ad una bombola del gas lasciata aperta. Era convinto che lei non avrebbe sentito l’odore, addormentandosi senza svegliarsi mai più. Un 75enne, residente nel pescarese è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Manoppello, in provincia di Pescara. L’anziano rischia l’accusa di tentato omicidio.

Il foro nascosto nel battiscopa

L’uomo si stava separando dalla moglie. La donna, una volta rientrata a casa, al momento di andare a letto dopo aver chiuso la porta della stanza, si è insospettita per l’odore e ha subito aperto le finestre ed è uscita dalla stanza chiedendo aiuto alla figlia. L’intervento del 112 è stato celere. E i militari di Manoppello e del Nucleo Operativo, insieme con i vigili del fuoco, dopo aver effettuato un sopralluogo hanno notato il foro sulla parete, nascosto dal battiscopa e la bombola di gas da campeggio. Nel frattempo lui si trovava fuori casa. Raggiunto dai carabinieri si era giustificato dicendo di aver lasciato il gas aperto mentre cucinava e di esser uscito. Ora si trova nel carcere di Pescara a disposizione dell’autorità giudiziaria. 

(Foto di CHUTTERSNAP su Unsplash)

