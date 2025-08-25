Regionali, Donzelli (FdI): "A sinistra brutto spettacolo, serenamente troveremo candidati migliore" – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2025 "Con serenità troveremo i migliori candidati possibili. Sono tre Regioni importanti, non conta il Cencelli e le bandierine perché altrimenti Fratelli Italia dovrebbe chiedere i presidenti di Regione per i prossimi anni. Vogliamo scegliere il migliore e per farlo ci prendiamo tutto il tempo necessario perché non si gioca con il futuro dei cittadini. Vediamo a sinistra che litigano. Un brutto spettacolo a sinistra. Noi invece scegliamo i migliori con tutto il tempo che serve" così il deputato Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia a margine della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev