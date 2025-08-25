Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Regionali, Donzelli (FdI): "A sinistra brutto spettacolo, serenamente troveremo candidati migliore" – Il video

25 Agosto 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2025 "Con serenità troveremo i migliori candidati possibili. Sono tre Regioni importanti, non conta il Cencelli e le bandierine perché altrimenti Fratelli Italia dovrebbe chiedere i presidenti di Regione per i prossimi anni. Vogliamo scegliere il migliore e per farlo ci prendiamo tutto il tempo necessario perché non si gioca con il futuro dei cittadini. Vediamo a sinistra che litigano. Un brutto spettacolo a sinistra. Noi invece scegliamo i migliori con tutto il tempo che serve" così il deputato Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia a margine della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Lo sfogo del capo del Papeete beach travolto dalla tempesta in Romagna: «Qui tutto devastato: dove sono quelli che rompono per il caro lettini?»

2.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

3.

Pensioni anticipate? Il presidente Inps Fava spegne i sogni della Lega: «Chi è in salute lavori più a lungo o il sistema salta»

4.

Piantedosi: «Sgombero di CasaPound? Prima o poi sarà il suo turno. Ho visto il video di Almasri, lo rimpatriammo per tutelare gli italiani»