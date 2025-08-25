Rimini, arrestato giovane calciatore sammarinese per violenza sessuale su quattro bambini durante un Football camp a Urbino

I fatti risalgono al 2021. La pena, definitiva, gli ha aperto le porte del carcere di Rimini. La polizia ha potuto fermarlo perché aveva raggiunto l'Italia per seguire una partita di "pulcini" a Riccione

Hanno aspettato che tornasse in Italia, lasciando la sua San Marino, per vedere una partita di calcio di categoria “pulcini” a Riccione per poterlo arrestare. Un 26enne, calciatore dilettante di nazionalità sammarinese, è stato condannato per violenza sessuale su minore. Si trova in carcere a Rimini. Sabato, la squadra mobile della Questura di Rimini ha eseguito il provvedimento, emesso ad aprile dalla Procura di Urbino, che lo aveva condannato, in via definitiva, alla pena di 4 quattro anni e quattro mesi di reclusione, per il reato di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di quattro minori, tra i dieci e gli undici anni. Gli abusi risalirebbero all’estate del 2021 e sono stati commessi in Carpegna in provincia di Pesaro e Urbino, durante lo svolgimento di un Football Camp, al quale avevano preso parte numerosi bambini e dove lui ha lavorato come animatore.

A tradire il giovane calciatore i social: la geolocalizzazione alla partita di “pulcini”

Il 26enne nel procedimento era stato difeso dall’avvocato Stefano Pagliai del Foro di Firenze. Nei suoi confronti l’autorità giudiziaria ha disposto che, dopo l’espiazione della pena principale in carcere, l’interdizione perpetua da incarichi in scuole e istituti sia pubblici che privati frequentati prevalentemente da minori, e le misure di sicurezza del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori, del divieto di svolgere lavori che prevedano contatto con minori ed obbligo di informare gli organi di polizia sulla propria residenza e spostamenti per un anno. A tradire il giovane proprio i social. La sua localizzazione in una partita delle giovanili di calcio a Riccione ha permesso agli agenti di raggiungerlo per l’arresto.

