Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Non do più un soldo a Kiev, ora trattiamo con la Nato – Il video

25 Agosto 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 25 agosto 2025 "Non spendiamo più alcun soldo per l’Ucraina, noi trattiamo con la Nato e non con l’Ucraina. Ora vendiamo armi alla Nato. Volodymyr Zelensky è il più grande venditore del mondo, ogni volta che se ne andava dalla Casa Bianca si portava via milioni di dollari”. Lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump parlando con i cronisti nello Studio Ovale della Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Lo sfogo del capo del Papeete beach travolto dalla tempesta in Romagna: «Qui tutto devastato: dove sono quelli che rompono per il caro lettini?»

2.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

3.

Pensioni anticipate? Il presidente Inps Fava spegne i sogni della Lega: «Chi è in salute lavori più a lungo o il sistema salta»

4.

Piantedosi: «Sgombero di CasaPound? Prima o poi sarà il suo turno. Ho visto il video di Almasri, lo rimpatriammo per tutelare gli italiani»