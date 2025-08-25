Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Trump: Pensavo sarebbe stato più facile far finire la guerra in Ucraina – Il video

25 Agosto 2025 - 20:45
(Agenzia Vista) Usa, 25 agosto 2025 "Ho detto che avrei fermato le uccisioni in 24 ore, l'ho detto in numerose occasioni. Ho già fermato 7 guerre e pensavo che fosse più facile fermare anche quella tra la Russia e l'Ucraina. Ma è diventato un conflitto tra personalità forti. Dobbiamo fermarlo prima o poi. La settimana scorsa sono morti 7000 soldati. Di solito dico 5000, ma la settimana scorsa ne sono morti 7000-7225. Non sono nostri soldati ma sono comunque anime”. Lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump parlando con i cronisti nello Studio Ovale della Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

