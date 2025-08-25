Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Trump: Putin non vuole incontrare Zelensky perché non gli piace. È lì con elezione fraudolenta – Il video

25 Agosto 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 25 agosto 2025 “Putin non vuole incontrare Zelensky perché non gli piace. Non si piacciono, perché prima c'era un vero Presidente eletto, invece di questo ragazzo che è arrivato lì con un'elezione fraudolenta. Torno a ribadire che se io fossi stato Presidente la guerra in Ucraina non sarebbe mai avvenuta”. Lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump parlando con i cronisti nello Studio Ovale della Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

