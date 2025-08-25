Trump su Zelensky: È il più grande venditore al mondo, ogni volta si porta via milioni di dollari – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 25 agosto 2025 "Non spendiamo più alcun soldo per l’Ucraina, noi trattiamo con la Nato e non con l’Ucraina. Ora vendiamo armi alla Nato. Volodymyr Zelensky è il più grande venditore del mondo, ogni volta che se ne andava dalla Casa Bianca si portava via milioni di dollari”. Lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump parlando con i cronisti nello Studio Ovale della Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev