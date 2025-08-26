Gaza, 20 morti tra cui bambini nei raid dell’Idf. In Israele la protesta delle famiglie dei rapiti

Oggi riunione del gabinetto di sicurezza per la tregua con Hamas

Almeno 20 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi dell’Esercito israeliano (Idf) a Gaza dall’alba di oggi 26 agosto. Lo riporta Al Jazeera, che cita fonti mediche. Il bilancio include sette persone uccise in un’abitazione di Gaza City e sei – tra cui alcuni bambini – che si trovavano in una tenda vicino a Khan Younis, nel sud della Striscia. Intanto oggi si riunirà il gabinetto di sicurezza israeliano al completo. E nel paese si tiene una giornata di mobilitazione dei familiari dei rapiti. Che chiedono il rilascio degli ostaggi al governo.

I 20 morti

Il bombardamento ha colpito tende e abitazioni. Secondo Haaretz oggi il premier Benjamin Netanyahu insisterà davanti ai ministri sulla necessità di un accordo più ampio, invece di quello a fasi che si trova ora sul tavolo. Saranno inoltre presentati aggiornamenti sui progressi della campagna militare per la conquista di Gaza City. Intanto la mobilitazione è iniziata alle 6.29 di mattina, l’ora in cui Hamas ha lanciato il suo attacco il 7 ottobre 2023, con lo srotolamento di enormi bandiere israeliane fuori dall’ambasciata Usa a Tel Aviv. Poi, alle 7 (le 6 in Italia), le proteste sono iniziate ai principali incroci in tutto il paese. Molte aziende hanno annunciato che consentiranno ai dipendenti di lasciare il lavoro per partecipare alle manifestazioni.

Le manifestazioni

L’High-Tech Forum, che rappresenta decine di aziende tecnologiche e fondi di venture capital, ha sottolineato che «c’è un accordo sul tavolo, eppure Israele si rifiuta di negoziare per il ritorno degli ostaggi. Non possiamo arrenderci». Il traffico è stato bloccato in direzione sud sull’autostrada Ayalon di Tel Aviv. «La guerra dell’inganno uccide gli ostaggi e i soldati», recita lo striscione esposto. Centinaia di persone sono scese in strada anche nel nord di Israele e in diversi altri incroci nel resto del Paese. Manifestanti si sono radunati fuori dall’abitazione del ministro degli Esteri Gideon Sa’ar a Ness Ziona, nella regione centrale.

Le accuse

«Avremmo potuto porre fine alla guerra un anno fa e riportare indietro tutti gli ostaggi e i soldati…ma il primo ministro Netanyahu ha scelto ripetutamente di sacrificare i cittadini per il bene del suo governo», ha accusato Einav Zangauker, madre di Matan, ostaggio a Gaza, aprendo le manifestazioni a Tel Aviv per la giornata di mobilitazione generale. «Abbiamo un popolo meraviglioso, ma non un governo. Il nostro popolo sta lottando per i fratelli e le sorelle che rimangono prigionieri. Lo abbiamo dimostrato la scorsa settimana e oggi continueremo a combattere», ha aggiunto.