Trump: Senza un incontro tra Putin e Zelensky ci saranno delle conseguenze – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 26 agosto 2025 "Putin non vuole incontrare Zelensky perché non gli piace. Non si piacciono. Putin e Zelensky dovrebbero incontrarsi, potrebbero esserci conseguenze se non lo fanno. Vediamo cosa succede in una o due settimane, a quel punto interverrò. Dipende da loro, non noi", lo ha detto Donald Trump parlando con i cronisti alla Casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev