Meloni: Sussidi come reddito di cittadinanza deresponsabilizzano le persone – Il video

27 Agosto 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Rimini, 27 agosto 2025 "Per troppo tempo chi ha governato ha confuso il diritto al lavoro con il diritto a un reddito, rifugiandosi nell'assistenzialismo pur di non esercitare il faticoso dovere in capo allo Stato cioè il compito di creare le condizioni perché il diritto al lavoro sia garantito. I sussidi come il reddito di cittadinanza deresponsabilizzano le società e atrofizzano le persone". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Meeting di Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

