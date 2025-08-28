Come Trump sta trasformando la Casa Bianca nella sua reggia: oro, marmi e la nuova sala da ballo da 200 milioni

Dopo aver coperto il Giardino delle rose con lastroni di marmo, il presidente ha promesso interventi in tutta la Capitale. Dalla stazione alle strade fino ai parchi, per renderli «come i suoi campi da golf»

A Donald Trump non basta essere presidente degli Stati Uniti. Per lasciare un segno indelebile nella storia americana vuole plasmare la Casa Bianca e l’intera capitale Washington a sua immagine e somiglianza. E secondo la sua volontà. Per questo, cogliendo a piene mani dal suo passato da immobiliarista, ha promesso e avviato una lunghissima lista di cantieri. Per restituire la città ai suoi fasti passati. E, nel frattempo, per trasformare la dimora dei presidenti a stelle e strisce in una vera e propria reggia, con tanto di sala da ballo.

I lavori nel Giardino delle rose e le casse per «Ymca»

«Il dittatore chic», così il britannico Peter York ha definito la verve costruttiva di Donald Trump. Per il leader americano, al contrario, si tratta di piccole modifiche per permettere una maggiore vivibilità degli ambienti interni alla Casa Bianca. Così, già nei mesi scorsi, è stato tutto un work in progress. Il celebre roseto è stato schiacciato sotto il peso di imponenti lastre di marmo bianco. Arredate con tavoli e sedie in ferro battuto chiaro e ombrelloni a strisce gialle e bianche. Un bruscolo per far sì che «le donne che indossano tacchi non affondino più nella terra». Ma che nella realtà dei fatti è una copia della sua dimora regale a Mar-a-Lago, in Florida. Non a caso il giardino viene spesso inondato di musica da nuove gigantesche casse che lanciano in aria a decibel record le note delle canzoni preferite di Trump. Su tutte, ovviamente, Ymca.

Il Giardino delle rose, prima un rettangolo fiorito dietro la Casa Bianca, è stato ricoperto di marmo bianco e arredato in stile Mar-a-Lago

La nuova reggia di Trump, tra sala da ballo e decorazioni dorate

Ma gli interventi all’interno della Casa Bianca non erano certo terminati lì. Partiranno a breve lavori per far comparire dal nulla una gigantesca sala da ballo. Per ospitarci probabilmente i grandi banchetti e gli «inviti a corte da imperatore» che il tycoon è intenzionato a fare nei prossimi anni. Le cifre di cui si parla si aggirano intorno a 200 milioni, che Trump è disposto a estrarre dal suo portafoglio personale «solo se necessario». Ma la mano imprenditoriale del leader americano ha già lasciato il segno fin dentro lo Studio Ovale. Sui muri bianchi lievemente decorati da ghirigori e quadri sobri sono comparse cornici brillanti e disegni dorati. «Questa stanza ne aveva bisogno», ha spiegato Trump. Sui costi non circola neanche una voce, così come su come quegli interventi siano stati pagati.

Gli interventi a Washington: dalla stazione ai parchi «come i miei campi da golf»

Se la Casa Bianca è la sua dimora, Donald Trump ha intenzione di apportare miglioramenti a tutto il “suo” feudo: l’intera città di Washington D. C. Dopo aver disposto per le strade la Guardia Nazionale, il tycoon ha dato il via a numerosi progetti per «abbellire» la capitale. Dalle colonne bronzee del Kennedy Center al grande teatro cittadino, alla stazione centrale fino a più classici (e si spera sobri) interventi per sistemare l’asfalto delle strade. Il presidente americano ha anche promesso grandi investimenti per rifare e sistemare i parchi: «Sono molto bravo in tutto ciò che riguarda l’erba. Anche perché possiedo campi da golf un po’ ovunque. Ne so più di erba di chiunque altro». Un amore per il verde che, però, è pronto sempre a rivestire di marmo.