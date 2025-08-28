Tiziano Ferro ha cancellato tutto sul suo profilo Instagram. Qualcosa bolle in pentola. Ma no, non andrà in gara a Sanremo

Nel prossimo futuro del cantautore di Latina, dopo il cambio di management, sicuramente la pubblicazione di un nuovo album ma non il Festival di Carlo Conti. Perlomeno, non in gara

Da ieri sera il profilo Instagram di Tiziano Ferro risulta praticamente resettato. Spariti tutti i post, rimasta solo una foto profilo, quella in cui imbraccia una mazza da baseball, come un battitore pronto per andare in pedana in un momento particolarmente delicato del match. Non sappiamo se Tiziano Ferro gioca a baseball ma sappiamo che il momento per lui è sicuramente delicato. Una ripartenza, una rinascita o forse, al contrario, una strada per ritrovarsi in qualche modo, attraverso un percorso intrapreso con decisione, a partire da quella di lasciare il suo manager storico Fabrizio Giannini per affidarsi a Paola Zukar. Per chi non si fosse interessato negli ultimi 30 anni ai meccanismi industriali del circuito musicale italiano, parliamo della più importante manager della storia del rap italiano, titolare di una scuderia di extralusso che comprende Marracash, Fabri Fibra e Madame. E ora Tiziano Ferro, che ha scelto lei, segno forse della volontà di non tirarsi indietro da un certo circuito cool, di non diventare insomma uno di quegli artisti che ricalcano ciecamente sé stessi fino allo stremo, farsi guidare da qualcuno che conosca la strada per arrivare e confrontarsi con un pubblico giovane, l’anima del mercato musicale. La prima idea di Paola Zukar è fresca, di oggi: portare Tiziano Ferro in Sugar, che su Instagram in un post, scrive per mano di Filippo Sugar, figlio di Caterina Caselli, ex Presidente del Consiglio di Gestione della SIAE: «Crediamo fortemente in questo viaggio verso il futuro», confermando che la proiezione del cantautore è rivolta in avanti e non nello specchietto retrovisore, seppur pieno di gigantesche soddisfazioni.

Che fine ha fatto Tiziano Ferro?

L’ultimo post dell’artista di Latina classe 1980 risaliva al novembre del 2024, pubblicazione per promuovere Feeling, un featuring con Elodie che prometteva scintille data l’entità dei nomi in ballo, ma che alla fine si è mimetizzato nella confusione dell’attuale discografia italiana. L’ultimo disco invece risale al 2022, Il mondo è nostro, un lavoro di livello e dalle diverse interessanti sfaccettature, ma che non si può dire abbia lasciato il segno, anche se parliamo di un settore che sta attraversano un’era in cui lasciare un segno è un’impresa praticamente impossibile. Nel 2023 invece la pubblicazione del suo primo romanzo con Mondadori dal titolo La felicità al principio, del quale si sa poco o nulla, anche perché la promozione del libro è saltata a causa del divorzio dal marito Victor Allen e le conseguenti difficoltà, comprese quelle riguardanti i due figli Margherita e Andres, che hanno costretto Ferro a rimanere a Los Angeles, dove vive.

Il futuro di Tiziano Ferro

Nell’imminente futuro quello che ci si aspetta dall’autore di brani ormai cult come Sere nere, Il regalo più grande, Non me lo so spiegare e Ti scatterò una foto è certamente un nuovo album. Un’attesa alimentata dalle voci uscite nei giorni scorsi rispetto una sua ipotetica partecipazione in gara al Festival di Sanremo in coppia con Madame. Una notizia che dopo un’attenta verifica ci sentiamo di smentire: Tiziano Ferro sicuramente non andrà al Festival, sicuramente non in gara. Per quel che riguarda eventuali ospitate non è dato saperlo e immaginiamo che gli ospiti di Sanremo ’26 non siano al momento una priorità per Carlo Conti.