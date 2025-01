Tiziano Ferro nell’inferno di Los Angeles: «Sto bene, cerco di aiutare chi è in difficoltà». Ma il vento spinge ancora gli incendi

Le vittime accertate sono 11, ma si teme che il bilancio aumenterà. E in città ora cresce la rabbia

Tra le star che vivono a Los Angeles, devastata da giorni dagli incendi, c’è anche Tiziano Ferro. Dopo un primo riserbo per rispetto delle vittime, il cui bilancio attuale è di 11 persone, il cantante ora rompe il silenzio. «Grazie per tutti i messaggi e i pensieri che mi avete inviato in un momento così drammatico per la città in cui vivo», scrive Tiziano Ferro in una sua storia Instagram. L’artista si era trasferito diversi anni fa a Los Angeles per vivere con il suo ex marito, Victor Allen. «In queste ore sto cercando di aiutare chi sta vivendo enormi difficoltà. Fortunatamente io, la mia famiglia e i miei amici stiamo bene», fa sapere ai fan, lasciando intendere tra le righe che la sua abitazione non sia stata colpita dalle fiamme. Sono diverse le star colpite dalla devastazione dei roghi, tra cui le ville di Anthony Hopkins e Ben Affleck, ma anche quelle di Adam Brody e Paris Hilton.

La situazione a Los Angeles

Il cambiamento climatico, la siccità, i problemi alla rete elettrica e l’acqua insufficiente per gestire i roghi. Sono diverse e molteplici le cause che hanno provocato la devastazione a Los Angeles. Il bilancio delle vittime è salito a 11 persone. E si stima che almeno 10mila abitazioni siano state colpite dalle fiamme. Tuttavia, il bilancio sembra esser destinato ad aumentare e la ricerca, anche con cani cerca cadaveri, prosegue. Lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, ha dichiarato che circa 153mila persone sono ancora soggette a ordini di evacuazione, mentre oltre 166mila hanno ricevuto avvisi di evacuazione. In tutte le aree evacuate è inoltre in vigore un coprifuoco. I venti di Santa Ana hanno concesso una breve tregua, ma il loro cambio di direzione ora pone una nuova minaccia, come riporta Reuters. Intanto nella città cresce la rabbia: l’aria sempre più irrespirabile ha portato alla dichiarazione di un’emergenza sanitaria, mentre i progressi dei vigili del fuoco nei roghi di Eaton e Palisades potrebbero essere vanificati dal ritorno dell’allarme rosso previsto dai meteorologi.