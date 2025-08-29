Conte: Oggi voto online per destinare un milione di aiuti da taglio stipendi eletti M5s a Gaza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 agosto 2025 “Care/i amiche/i, nella striscia di Gaza continuano le plateali e sistematiche violazioni del diritto internazionale umanitario da parte del governo criminale di Netanyahu nei confronti del popolo palestinese. Siamo ormai al cospetto di una gravissima emergenza umanitaria. Abbiamo deciso di dare un aiuto concreto alla popolazione stremata dalla guerra e dalla carestia. Per questa finalità, nell’ambito delle iniziative di carattere nazionale destinate ad alleviare la crisi umanitaria della popolazione palestinese a Gaza, proponiamo di aderire all’iniziativa dell’associazione Music for Peace che, in collaborazione con altre organizzazioni, si unirà alla Global Sumud Flotilla, che ha avviato una raccolta urgente di aiuti umanitari da portare alla popolazione palestinese. Proponiamo pertanto di donare fino a 1 milione di euro delle restituzioni dei parlamentari e dei consiglieri regionali per questa finalità. Pertanto, ricorrendo le ragioni di urgenza e acquisito il parere favorevole del Comitato di Garanzia per la riduzione dei termini di preavviso a meno di 24 ore, è convocata – prosegue la convocazione – per la giornata di venerdì 29 agosto 2025 fino alle 22.00 l’assemblea degli iscritti mediante lo strumento della consultazione in rete con il seguente ordine del giorno: 1. votazione della proposta di destinare fino a 1 milione di euro per aiuti umanitari alla popolazione palestinese della striscia di Gaza”. Lo dice il leader del M5s in un video sui social. Ig Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev