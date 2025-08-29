Gruppo «Mia Moglie» su Facebook, pronta una mega causa contro Meta. L’avvocata Bernardini de Pace: «Lavoriamo anche su altri forum sessisti»

L'attenzione della specialista in diritti di famiglia è puntata sul tristemente noto gruppo e sul sito Phica.eu. L'obiettivo è di risarcire le donne «ferite con violenza nella loro identità»

Una mega causa contro Facebook è pronta sul tavolo della ben nota avvocata Annamaria Bernardini de Pace, che intende richiedere un giusto risarcimento per tutte quelle donne le cui foto intime sono state pubblicate senza consenso sul gruppo «Mia Moglie», ora chiuso. Sarà una «class action» a cui la legale ha invitato a partecipare «tutte le donne che sono state ferite con violenza nella loro identità femminile». Basterà scrivere alla mail abdp@abdp.it e versare «una cifra simbolica, nessuna alta parcella ovviamente». Al momento, ha spiegato Bernardini de Pace, sta studiando con il penalista David Leggi sia il caso di «Mia Moglie» sia quello del sito Phica.eu, il forum online dove erano stati pubblicati scatti rubati e senza consenso di migliaia di donne.

Gli insospettabili membri del gruppo «Mia Moglie»

Lo scandalo del gruppo Facebook è scoppiato poco dopo la metà di agosto, quando la scrittrice e attivista Carolina Capria ha denunciato la sua esistenza in un post social. All’interno di questo gruppo, che contava oltre 32mila partecipanti, i membri si scambiavano foto intime delle proprie mogli, commentandole con gli altri utenti e «dando voce alle proprie fantasie sessuali». Si andava da poliziotti, medici, avvocati a dirigenti sanitari. E ancora: militari, direttori di banca, insegnanti, docenti universitari. «Il risarcimento potremmo chiederli anche agli uomini», ha commentato sardonica l’avvocata. «Ma non credo che avessero molto tempo per lavorare, se poi spendevano il tempo così…». A livello penale, le ipotesi di reato variano dal revenge porn allo stalking fino a violenza o molestia.

Il caso di Phica.eu e il forum di foto vip rubate

Pochi giorni dopo un caso simile aveva travolto il sito Phica.eu, che da anni era frequentato da oltre 800mila persone. All’interno, in un forum dedicato ai vip, giravano foto e apprezzamenti sessisti e volgari riguardo alla premier Giorgia Meloni, sua sorella Arianna e la segretaria del Pd Elly Schlein. Ma anche Chiara Ferragni, Paola Cortellesi e Mara Venier.