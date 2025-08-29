Medico di base pestato nel suo studio, la raffica di pugni e la fuga: il caso nel Messinese. Il precedente del suocero ucciso nello stesso luogo

Dovrà subire un operazione di ricostruzione del volto. Il caso 30 anni prima del suocero ucciso da un paziente nello stesso studio

È ricoverato in gravi condizioni Aldo Panarello, medico di base di Saponara aggredito nel suo studio ieri mattina 28 agosto da una persona ancora da identificare. Come riporta gazzettadelsud.it, l’aggressore è entrato quando lo studio del medico non aveva pazienti in attesa, non essendo orario di visite. Come mostrano le immagini della videosorveglianza, l’uomo indossava un cappello con visiera abbassata sugli occhi. Una volta davanti al medico, ha inviato a picchiarlo con una raffica di pugni, per poi scappare. Panarello dovrà anche subire un intervento maxillofacciale

Il precedente nello stesso studio

L’aggressione, ricorda il sito, è avvenuta nello stesso studio dove il 1 agosto del 1995 il suocero del dottore aggredito, Vittorio Meli, anche lui medico, è stato ucciso da un paziente convinto che le sue condizioni si fossero aggravate per una cura sbagliata