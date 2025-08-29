L’errore di una casa di produzione ha fatto finire alcuni film della Mostra di Venezia online su Vimeo

La scoperta di TorrentFreaks: forse un errore nella privacy dietro la condivisione

Un errore di una casa di produzione dietro al leak di film in mostra a Venezia. Torrentfreaks ha scoperto che migliaia di pellicole sono finite sulla piattaforma Vimeo a causa di August Color Srl, una società di produzione e post-produzione cinematografica italiana. Che credeva molto probabilmente di averlo condiviso solo con alcuni addetti ai lavori per ragioni professionali. Ma in realtà i filmati erano impostati come pubblici e non come privati. È la sorte toccata a In the Hands of Dante di Julian Schnabel, che doveva essere proiettato per la prima volta proprio a Venezia.

I film della Mostra di Venezia online

Il film è finito su Vimeo in una versione troppo pulita per essere stata rubata da una sala di proiezione. La qualità audio e video era ottima. Così come per altri film indipendenti, tra cui The Best Thing About Christmas, Agon, American Cryptids, Life Is e Extreme Family, tutti finiti su Vimeo. Torrentfreaks scrive che diverse versioni di In the Hand of Dante, con la sigla “ITHOD”, sono state caricate sul canale Vimeo di Augustus Color Srl . L’azienda è specializzata in color grading e post-produzione digitale. Le date di caricamento vanno da giugno a ottobre 2024. A conferma che i filmati sono stati esposti per quasi un anno prima di apparire sui siti pirata. La versione più recente su Vimeo è identica in lunghezza alla copia trapelata sui siti pirata e presenta anche una filigrana.

Augustus Color

Augustus Color ha oltre 1.000 video sul suo account Vimeo, attivo da oltre sette anni. L’account utilizza il logo dello studio e ha pubblicato anche il video promozionale ufficiale, vari montaggi e diversi filmati aggiuntivi. L’azienda non ha risposto a una richiesta di commento da parte di TorrentFreaks. E i responsabili potrebbero aver pensato che questi caricamenti non fossero accessibili al pubblico poiché lo showreel ufficiale era privato. Successivamente Augustus Color ha cancellato il suo account Vimeo. Dove si trovano decine di film inediti ma anche pellicole pubblicate prima della loro uscita ufficiale. Tutti collegati ad account di addetti ai lavori, che vanno da piccole case di produzione a videomaker.

I film

Tra i film finiti su Vimeo e poi da lì alle piattaforme di streaming ci sono The Best Thing About Christmas, Extreme Family, American Cryptids.