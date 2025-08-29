Ultime notizie Champions LeagueDonald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioniUS Open
Le prime convocazioni di Gattuso da Ct della Nazionale, la lista completa: gli esperimenti di Ringhio e i ritorni in azzurro

29 Agosto 2025 - 19:13 Giulia Norvegno
Buffon e Gattuso
L'obiettivo è non mancare la qualificazione ai Mondiali. Chi ha chiamato Gattuso contro l'Estonia e Israele

Riparte il cammino della Nazionale italiana verso i Mondiali con una novità importante: Gennaro Gattuso ha diramato la sua prima lista di convocati da commissario tecnico. Dopo un inizio di qualificazioni non proprio esaltante, con la sconfitta per 3-0 in Norvegia e la vittoria casalinga per 2-0 contro la Moldova, gli Azzurri tornano in campo per due appuntamenti cruciali contro l’Estonia e Israele.

Il doppio impegno di settembre

Il calendario propone venerdì 5 settembre l’Italia affronterà l’Estonia allo Stadio di Bergamo (ore 20.45), mentre lunedì 8 settembre volerà a Debrecen per sfidare Israele sempre alle 20.45. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Rai 1. A Bergamo l’accoglienza per gli azzurri si preannuncia calorosa, visto che sono stati venduti oltre 18.000 biglietti, portando lo stadio vicino al sold out per il ritorno della Nazionale in città.

Le tre novità di Gattuso

Il nuovo ct ha convocato 28 calciatori che si raduneranno domenica 31 agosto al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Tra le novità più interessanti spiccano tre prime chiamate assolute in Nazionale maggiore: il difensore del Liverpool Giovanni Leoni, il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian e l’attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito.

I ritorni eccellenti

Dopo oltre un anno di assenza dall’Europeo tedesco, Gattuso ha deciso di richiamare due elementi di esperienza: Gianluca Mancini della Roma e Gianluca Scamacca dell’Atalanta tornano a indossare la maglia azzurra.

La lista completa dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle)

Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)

