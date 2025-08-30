Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
ESTERIAeroportiIncidenti aereiUSA

Sugli aerei debutta la seconda porta di sicurezza: la novità negli Usa contro le intrusioni nella cabina di pilotaggio

30 Agosto 2025 - 20:14 Alba Romano
embed
doppia-porta-sicurezza-aerei
doppia-porta-sicurezza-aerei
Southwest Airlines è stato il primo vettore ad adeguarsi alle nuove regole federali. Entro luglio 2026 anche le altre compagnie dovranno fare altrettanto

Chi prenderà un aereo negli Stati Uniti nei prossimi mesi potrebbe iniziare ad accorgersi di una novità: una seconda porta di sicurezza tra la cabina di pilotaggio e i passeggeri. A imporla sono le nuove normative federali del governo statunitense che impone a tutti i vettori a stelle e strisce di implementare una “barriera aggiuntiva” per scongiurare intrusioni indesiderate nella cabina di pilotaggio durante i voli.

Il primo volo di Southwest Airlines

La prima compagnia aerea a introdurre la doppia porta di sicurezza è Southwest Airlines, vettore low cost, che ha battuto tutti sul tempo e si è già adeguata alle nuove norme. Nei giorni scorsi, scrive Leonard Berberi sul Corriere, la compagnia americana ha fatto decollare il suo primo aereo dotato di barriera aggiuntiva per proteggere i piloti: un Boeing 737 Max, impiegato sulla tratta Phoenix-Denver.

Più sicurezza per la cabina di pilotaggio

Un primo rafforzamento delle misure di sicurezza per scongiurare intrusioni nella cabina di pilotaggio fu avviato all’indomani degli attentati dell’11 settembre 2001, quando la Faa – l’ente federale statunitense che si occupa di aviazione – aveva ordinato a tutti i vettori di dotare le cabine di porte blindate. Di recente, il personale di volo di diverse compagnie aeree aveva fatto notare che una sola porta blindata non è più sufficiente per garantire la sicurezza. E così, il congresso Usa ha varato nuove linee guida che prevedono la doppia porta.

Il «Saracini Act» del 2013

La discussione sull’opportunità di introdurre una barriera aggiuntiva per proteggere la cabina di pilotaggio inizia nel 2013, quando il Senato americano approva il «Saracini Aviation Safety Act», che prende il nome da Victor Saracini, comandante del volo United 175 dirottato dai terroristi verso le Torri Gemelle di New York City. Nelle scorse settimane, la Faa aveva concesso tempo alle compagnie aeree fino a luglio 2026 per mettere in uso le barriere sui nuovi aerei consegnati.

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’esercito israeliano: «Iniziate operazioni a Gaza City». Trump nega il visto al leader palestinese Abu Mazen: «Voleva dichiarare l’indipendenza della Palestina all’Onu»

2.

F-16 si schianta alle prove del Radom air show, la manovra sbagliata e l’esplosione in pista: morto il pilota polacco – I video

3.

Macron: «Se Putin non incontra Zelensky entro lunedì, avrà preso in giro Trump». Financial Times: «Presidente Usa vuole soldati cinesi a Kiev, come il Cremlino». La Casa Bianca nega

4.

Yemen, media: il primo ministro degli Houthi al-Rahawi ucciso da Israele

5.

La Turchia ha chiuso il suo spazio aereo agli aerei israeliani per protesta contro la guerra a Gaza. Vietato anche l’attracco alle navi

leggi anche
tarantino pilato 2
ESTERI

Furto a Singapore, ora Chiara Tarantino rischia il licenziamento dalla Guardia di Finanza

Di Alba Romano
parigi orly ritardi voli cancellati
ESTERI

Caos voli per il maltempo su Parigi, cancellati diversi per l’Italia: valanga di ritardi e l’effetto domino sugli aeroporti europei

Di Ugo Milano
turchia
ESTERI

La Turchia ha chiuso il suo spazio aereo agli aerei israeliani per protesta contro la guerra a Gaza. Vietato anche l’attracco alle navi

Di Alba Romano
ryanair bonus bagagli fuori misura
ECONOMIA & LAVORO

Il capo di Ryanair sulla caccia ai bagagli fuori misura: premi senza limite per i dipendenti. Ecco quanto possono intascare per ogni trolley

Di Giammarco Pio Isoldi