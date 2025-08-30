Sugli aerei debutta la seconda porta di sicurezza: la novità negli Usa contro le intrusioni nella cabina di pilotaggio

Southwest Airlines è stato il primo vettore ad adeguarsi alle nuove regole federali. Entro luglio 2026 anche le altre compagnie dovranno fare altrettanto

Chi prenderà un aereo negli Stati Uniti nei prossimi mesi potrebbe iniziare ad accorgersi di una novità: una seconda porta di sicurezza tra la cabina di pilotaggio e i passeggeri. A imporla sono le nuove normative federali del governo statunitense che impone a tutti i vettori a stelle e strisce di implementare una “barriera aggiuntiva” per scongiurare intrusioni indesiderate nella cabina di pilotaggio durante i voli.

Il primo volo di Southwest Airlines

La prima compagnia aerea a introdurre la doppia porta di sicurezza è Southwest Airlines, vettore low cost, che ha battuto tutti sul tempo e si è già adeguata alle nuove norme. Nei giorni scorsi, scrive Leonard Berberi sul Corriere, la compagnia americana ha fatto decollare il suo primo aereo dotato di barriera aggiuntiva per proteggere i piloti: un Boeing 737 Max, impiegato sulla tratta Phoenix-Denver.

Più sicurezza per la cabina di pilotaggio

Un primo rafforzamento delle misure di sicurezza per scongiurare intrusioni nella cabina di pilotaggio fu avviato all’indomani degli attentati dell’11 settembre 2001, quando la Faa – l’ente federale statunitense che si occupa di aviazione – aveva ordinato a tutti i vettori di dotare le cabine di porte blindate. Di recente, il personale di volo di diverse compagnie aeree aveva fatto notare che una sola porta blindata non è più sufficiente per garantire la sicurezza. E così, il congresso Usa ha varato nuove linee guida che prevedono la doppia porta.

Il «Saracini Act» del 2013

La discussione sull’opportunità di introdurre una barriera aggiuntiva per proteggere la cabina di pilotaggio inizia nel 2013, quando il Senato americano approva il «Saracini Aviation Safety Act», che prende il nome da Victor Saracini, comandante del volo United 175 dirottato dai terroristi verso le Torri Gemelle di New York City. Nelle scorse settimane, la Faa aveva concesso tempo alle compagnie aeree fino a luglio 2026 per mettere in uso le barriere sui nuovi aerei consegnati.