Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
ESTERIAeroportiFurtiGiovaniGuardia di FinanzaInchiesteLicenziamentiNuotoSingaporeSocial media

Furto a Singapore, ora Chiara Tarantino rischia il licenziamento dalla Guardia di Finanza

30 Agosto 2025 - 06:33 Alba Romano
embed
benedetta pilato nuoto singapore arresto furto
benedetta pilato nuoto singapore arresto furto
La storia del furto al duty free dell'aeroporto dopo la vacanza a Bali. E le possibili conseguenze

Benedetta Pilato, 20 anni, tarantina, ranista da record con un argento da 14enne ai Mondiali in Corea del sud nel 2019. E Chiara Tarantino, 22 anni, stileliberista di Corato (ma si allena a Verona col coach di Thomas Ceccon, Alberto Burlina). Erano amiche, ma la storia di Singapore le ha divise. Pilato su Instagram ha addossato tutte le responsabilità del furto al duty free dell’aeroporto a Tarantino dopo una vacanza a Bali. Le boccette di olii essenziali nascoste da Tarantino nella borsa di Pilato rischiano di diventare un guaio ancora più grosso.

Tarantino rischia il licenziamento

Il presidente Barelli a Repubblica ha voluto sottolineare che i fatti sono avvenuti «al di fuori delle attività federali», ma che comunque «la federazione stigmatizza l’accaduto e si riserva, dopo che avrà ricevuto ulteriori informazioni, di valutare attentamente la vicenda». Tarantino è tesserata per le Fiamme Gialle: la Finanza dovrà valutare il suo comportamento e decidere per una semplice ammonizione o persino per l’espulsione dal corpo. Mentre il finale del post di Pilato contiene la frase forse più significativa: «Da questa esperienza comunque traggo grandi insegnamenti sulla prudenza, sulla responsabilità individuale e sul valore delle persone che mi circondano».

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’esercito israeliano: «Iniziate operazioni a Gaza City». Trump nega il visto al leader palestinese Abu Mazen: «Voleva dichiarare l’indipendenza della Palestina all’Onu»

2.

F-16 si schianta alle prove del Radom air show, la manovra sbagliata e l’esplosione in pista: morto il pilota polacco – I video

3.

Macron: «Se Putin non incontra Zelensky entro lunedì, avrà preso in giro Trump». Financial Times: «Presidente Usa vuole soldati cinesi a Kiev, come il Cremlino». La Casa Bianca nega

4.

Yemen, media: il primo ministro degli Houthi al-Rahawi ucciso da Israele

5.

La Turchia ha chiuso il suo spazio aereo agli aerei israeliani per protesta contro la guerra a Gaza. Vietato anche l’attracco alle navi

leggi anche
thomas ceccon benedetta pilato
SPORT

Thomas Ceccon e la secchiata su Pilato dopo l’arresto, il commento velenoso alla foto: «Pure quella ha rubato!»

Di Ugo Milano
benedetta pilato nuoto singapore arresto furto
SPORT

Benedetta Pilato, la rabbia dopo l’arresto per furto a Singapore: «Mi hanno coinvolta. Rivaluterò il valore delle persone che ho intorno»

Di Alba Romano
benedetta pilato
SPORT

Le nuotatrici azzurre Benedetta Pilato e Chiara Tarantino fermate per furto all’aeroporto di Singapore. Per il rilascio è intervenuta la Farnesina

Di Stefania Carboni