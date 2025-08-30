Furto a Singapore, ora Chiara Tarantino rischia il licenziamento dalla Guardia di Finanza

La storia del furto al duty free dell'aeroporto dopo la vacanza a Bali. E le possibili conseguenze

Benedetta Pilato, 20 anni, tarantina, ranista da record con un argento da 14enne ai Mondiali in Corea del sud nel 2019. E Chiara Tarantino, 22 anni, stileliberista di Corato (ma si allena a Verona col coach di Thomas Ceccon, Alberto Burlina). Erano amiche, ma la storia di Singapore le ha divise. Pilato su Instagram ha addossato tutte le responsabilità del furto al duty free dell’aeroporto a Tarantino dopo una vacanza a Bali. Le boccette di olii essenziali nascoste da Tarantino nella borsa di Pilato rischiano di diventare un guaio ancora più grosso.

Tarantino rischia il licenziamento

Il presidente Barelli a Repubblica ha voluto sottolineare che i fatti sono avvenuti «al di fuori delle attività federali», ma che comunque «la federazione stigmatizza l’accaduto e si riserva, dopo che avrà ricevuto ulteriori informazioni, di valutare attentamente la vicenda». Tarantino è tesserata per le Fiamme Gialle: la Finanza dovrà valutare il suo comportamento e decidere per una semplice ammonizione o persino per l’espulsione dal corpo. Mentre il finale del post di Pilato contiene la frase forse più significativa: «Da questa esperienza comunque traggo grandi insegnamenti sulla prudenza, sulla responsabilità individuale e sul valore delle persone che mi circondano».