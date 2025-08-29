Ultime notizie Champions LeagueDonald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioniUS Open
Thomas Ceccon e la secchiata su Pilato dopo l’arresto, il commento velenoso alla foto: «Pure quella ha rubato!»

29 Agosto 2025 - 19:32 Ugo Milano
thomas ceccon benedetta pilato
Sotto un post Instagram che ritraeva l'atleta con la cuffia del 24enne, il giovane fenomeno azzurro non si è trattenuto

Se Benedetta Pilato non ha sicuramente voglia di scherzare sulla storia del suo arresto a Singapore, i suoi compagni di nazionale già non si trattengono. Fermata in aeroporto con la compagna Chiara Tarantino per un presunto furto, la nuotatrice 20enne in un messaggio social ha accusato l’amica di averle nascosto la refurtiva (di cui lei era ignara) nella borsa. Un’esperienza che, tra interrogatori e intervento diretto del ministro degli Esteri Antonio Tajani, di certo non è stata piacevole. Nonostante la ferita fosse ancora fresca, però, un altro giovane fenomeno azzurro ha deciso di girare un po’ il coltello della piaga con un po’ di malizia.

Il commento ironico di Ceccon

Non sappiamo se sia una battutaccia o un tentativo di rincuorare una compagna di nazionale e di vasca, probabilmente il secondo. Di certo Thomas Ceccon non ha resistito a punzecchiare l’amica storica sotto a un post dell’account Swimswamitaly, che per spiegare la situazione aveva pubblicato una foto in cui – come spesso è successo – Benedetta Pilato nuota con la cuffia del 24enne. Il nuotatore oro olimpico a Parigi ha commentato: «Pure la cuffia mi ha rubato!!». Con annessa faccina rossa di rabbia per sdrammatizzare il commento.

ceccon pilato

Lo scontro tra Thomas Ceccon e Federica Pellegrini

Ceccon si è affermato nelle vasche mondiali con un filotto di successi e successi sfiorati, firmando anche il record del mondo nei 100 metri dorso. È salito alle cronache, però anche per fatti esterni alla piscina. In particolare per le sue dichiarazioni al vetriolo su Federica Pellegrini. Il giovane classe 2001 in un’intervista, aveva infatti confessato che per lui la Divina e la sua importanza per il nuoto italiano «non rappresentavano nulla per lui». L’ex oro a Pechino 2008 gli aveva ribattuto: «Incommentabile».

