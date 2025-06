Thomas Ceccon non arriva in tempo per la prima gara di stagione: «Troppo traffico». L’oro olimpico rimasto imbottigliato in autostrada

Un incidente e il rientro dalle vacanze di austriaci e tedeschi hanno rovinato l'esordio al nuotatore 24enne. Ma il weekend di gare a Merano è ancora lungo

Quattro mesi lontano dall’Italia, per la precisione in Australia, a raffinare la sua nuotata. Poi, alla prima gara dopo essere rientrato a casa, la sua corsia numero tre è rimasta completamente vuota. A fare lo sgambetto a Thomas Ceccon, 24enne campione olimpico, ci ha pensato il traffico infernale sull’autostrada A22. Per il fenomeno di Thiene, dunque, niente Cool Swim Meeting di Merano. O almeno niente 50 stile libero

L’incidente e il traffico

Le ruote sono rimaste inchiodate all’asfalto per vario tempo. Un concorso di cause – incidente con conseguente coda chilometrica e rientro a casa di molti tedeschi e austriaci in vacanza per il Corpus Domini – che di certo non ha velocizzato il viaggio del nuotatore verso l’Alto-Adige. Il giovane, balzato sulle prime pagine dei quotidiani dopo la sua impresa olimpica e dopo la polemica scoppiata con la «Divina» Federica Pellegrini, avrà però modo di rifarsi.

I prossimi impegni per Thomas Ceccon

Il weekend di gare di Merano, fortunatamente per Thomas Ceccon, era appena al suo esordio. Il 24enne, tra sabato 21 e domenica 22 giugno, scenderà in acqua anche per i 100 e 200 metri stile libero, per i 50 e 100 metri farfalla, per i 50 rana e i 100 dorso. Sei opportunità per rifarsi di quello che, forse, l’autostrada italiana gli ha tolto.