Mostra del cinema di Venezia, dal corteo pro Palestina tentano il blitz sul red carpet ma vengono respinti. Almeno 5mila i manifestanti

A manifestazione conclusa una trentina di persone hanno provato l'accesso via spiaggia ma sono state prontamente fermate. Al corteo hanno sfilato molti voti noti del cinema, inclusa la conduttrice del Festival Emanuela Fanelli

Circa 10mila persone per gli organizzatori, 5mila per le forze dell’ordine, hanno partecipato alla manifestazione “Stop al genocidio – Corteo per la Palestina” al Lido di Venezia, mentre è in corso la Mostra del cinema. Il corteo è partito da piazzale Santa Maria Elisabetta e si è mosso in alcuni putni cardine della kermesse, fino all’ingresso dei tornelli sul lungomare Marconi, nei pressi del Palazzo del Cinema. «Le voci sono unite per dire stop al genocidio e per denunciare le complicità internazionali», ha dichiarato la portavoce degli organizzatori Martina Vergnano. Al corteo presenti anche i firmatari dell’appello di Venice4Palestine, che punta a tenere viva l’attenzione su Gaza. Presente, come annunciato nei giorni scorsi, la conduttrice della serata di apertura e di chiusura, l’attrice Emanuela Fanelli.

Corteo per Gaza, gli attori presenti da Porcaroli al fumettista Zerocalcare

Tra gli attori che hanno partecipato alla manifestazione c’erano Michele Riondino, il fumettista Zerocalcare, Benedetta Porcaroli, Roberto Zibetti, Donatella Finocchiaro e Valentina Belle, le registe Carolina Cavalli e Laura Poitras, lo showman Saverio Raimondo e Ottavia Piccolo. «Non c’è nessuna discriminazione per l’etnia, ma è il minimo da chiedere per chi sostiene attivamente e pubblicamente il genocidio», ha dichiarato Tecla Insolia sull’idea di ritirare l’invito alla mostra agli attori Gal Gadot e Gerard Butler, non previsti tra l’altro al Lido. Presente, per i politici, anche Nichi Vendola per Avs.

Il tentato e fallito blitz

Quando la manifestazione sembrava ormai conclusa una trentina di persone hanno provato a raggiungere il red carpet via spiaggia. Sono state bloccate da carabinieri e guardia di finanza, a supporto della polizia. I manifestanti hanno esposto una bandiera della Palestina al grido di “Palestina libera”, senza tensioni.