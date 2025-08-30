Piccolotti (Avs): Situazione a Gaza terrificante. Noi al fianco di Global Sumud Flotilla – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 agosto 2025 La situazione a Gaza è sempre più terrificante e intollerabile: siamo ormai a oltre 60mila morti, il genocidio va avanti, 20mila di questi morti sono bambini e centinaia sono i morti per fame. Israele non si ferma continua ad attaccare gli ospedali, ad uccidere in quantità insopportabile i giornalisti che raccontano ogni giorno l’orrore. Tutto questo ha destato una reazione davvero forte della società civile, ma purtroppo non c’è una reazione dei governi che non riescono nemmeno ad imporre sanzioni economiche. Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs in un video sui social. Ecco, in queste ore però – prosegue la parlamentare rossoverde – c’è qualcuno che prova a fare qualcosa: sta partendo una flotta di decine e decine di imbarcazioni su cui saliranno attivisti, medici, volontari, artisti, gente comune. Si chiama Global Sumud Flotilla e partirà con l’obiettivo di portare degli aiuti a Gaza. Hanno bisogno del nostro sostegno, soprattutto di tanta visibilità mediatica perché si stanno assumendo dei rischi, e la visibilità mediatica protegge le persone che saliranno su quelle navi. Ecco, noi siamo con loro – conclude Piccolotti – e seguiremo il loro viaggio da tutta Europa. Genova, Barcellona, la Sicilia, la Tunisia: sono tante le imbarcazioni che partiranno. Seguiamole e diamogli visibilità. Avs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev