Ultraleggero precipita nel Vercellese: morti Massimiliano Monticone e la figlia 18enne Silvia

30 Agosto 2025 - 18:21 Ugo Milano
massimiliano monticone
L'uomo faceva parte dell'aeroclub Palli della sua città, Casal Monferrato. Con la figlia condivideva la passione per il volo

Un ultraleggero è precipitato nel Vercellese. A bordo erano presenti Massimiliano Monticone e la figlia diciottenne Silvia, entrambi morti nello schianto. Il quarantanovenne lavorava al centro radar Enav di Linate come controllore di volo. Residente a Casal Monferrato aveva una passione per il volo che condivideva con la figlia.

«Era un esperto, si occupava sempre di volo»

Il velivolo è precipitato in una risaia, all’incrocio tra la provinciale 2 e il canale Cavour. Sul posto, riporta il Corriere della Sera, sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Monticone faceva parte dell’aeroclub Palli della sua città. L’aereo era decollato proprio da Casal Monferrato alle 10.40. L’ultimo a parlare con lui è stato il presidente dell’aeroclub Giancarlo Panelli. «Era partito da Casale questa mattina – racconta al Corriere Panelli-. Gli ho dato il l’ok, non dovendo dare il piano di volo non avendo noi la torre di controllo. Era una persona legata al nostro aeroporto, faceva parte dell’associazione di Casale. Era un esperto, si occupava sempre di volo. Abbiamo avuto la notizia da Milano».

