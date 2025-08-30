Ardea, auto a folle velocità travolge due pedoni: un morto e un ferito grave

L’episodio alle porte di Roma, l’automobilista fermato dai carabinieri

Ad Ardea, alle porte di Roma, sabato pomeriggio, alle 15 sulla via Severiana, all’altezza di via Colli Marini, un uomo al volante di una Hyundai ha travolto due pedoni, uccidendo uno dei due. L’altra persona è stata ferita gravemente ed è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale. L’automobilista è stato fermato.

La velocità, lo schianto e il parabrezza in frantumi

Secondo una prima ricostruzione la Hynduai viaggiava a velocità sostenuta. Investendo i due pedoni li ha sbalzati in aria, tanto che, colpendo uno dei due passanti, il parabrezza della vettura è finito in frantumi. L’auto è sotto sequestro. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi.