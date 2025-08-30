Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
ATTUALITÀLazioOmicidi stradaliRoma

Ardea, auto a folle velocità travolge due pedoni: un morto e un ferito grave

30 Agosto 2025 - 17:13 Alba Romano
embed
ardea
ardea
L’episodio alle porte di Roma, l’automobilista fermato dai carabinieri

Ad Ardea, alle porte di Roma, sabato pomeriggio, alle 15 sulla via Severiana, all’altezza di via Colli Marini, un uomo al volante di una Hyundai ha travolto due pedoni, uccidendo uno dei due. L’altra persona è stata ferita gravemente ed è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale. L’automobilista è stato fermato.

La velocità, lo schianto e il parabrezza in frantumi

Secondo una prima ricostruzione la Hynduai viaggiava a velocità sostenuta. Investendo i due pedoni li ha sbalzati in aria, tanto che, colpendo uno dei due passanti, il parabrezza della vettura è finito in frantumi. L’auto è sotto sequestro. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Lascia l’auto un mese fuori dall’aeroporto e va in vacanza, la furbata a Orio al Serio gli sta costando carissima. E le multe aumentano: «Buon rientro»

2.

Un milione di euro di giro d’affari e un proprietario italiano: chi c’è dietro Phica.eu

3.

Irene Pivetti dopo la condanna: «Non avevo soldi per mangiare, ho fatto le pulizie per sopravvivere»

4.

Mario Adinolfi e il «club esclusivo» per le scommesse collettive: tra rendimenti al 40% e creditori in attesa dei loro soldi

5.

L’amore tra gli atleti Marika e Fouad bloccato dalla burocrazia: «Per sposarci manca sempre un documento»

leggi anche
ATTUALITÀ

«Segnalateci i siti sessisti», il Garante della Privacy sui gruppi come Mia Moglie a Phica.eu: Abbiamo potere d’intervento immediato»

Di Cecilia Dardana
Parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate a Catania
ATTUALITÀ

Catania, parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate davanti a un supermercato in pieno centro

Di Cecilia Dardana
benevento clemente mastella affè
ATTUALITÀ

Caro caffè, Benevento in cima alle classifiche. Il sindaco Mastella: «Non so quanto costi, me lo offrono sempre. Ma la questione è seria»

Di Ugo Milano