Catania, parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate davanti a un supermercato in pieno centro

L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite, forse per motivi legati all’attività illegale di gestione dei parcheggi o a contrasti nell’ambito dello spaccio di droga

Un uomo di circa 40 anni, conosciuto in città come parcheggiatore abusivo e mendicante, è stato ucciso a coltellate nella serata di venerdì 29 agosto a Catania, nell’area antistante un supermercato di corso Sicilia, nel cuore del centro cittadino. L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite, forse per motivi legati all’attività illegale di gestione dei parcheggi o a contrasti nell’ambito dello spaccio di droga.

L’aggressione e i soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata raggiunta da un extracomunitario che l’ha colpita più volte con un’arma da taglio. Gravemente ferito, l’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico universitario. Nonostante i tentativi dei medici, è morto poco dopo il suo arrivo.

L’ipotesi della lite degenerata

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Polizia Scientifica, che hanno effettuato i primi rilievi. La squadra mobile della Questura ha avviato un’indagine per risalire all’identità e al movente dell’assassino. Al vaglio ci sono le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona. La Procura di Catania ha aperto un fascicolo d’inchiesta, coordinato dal procuratore aggiunto Fabio Scavone. Al momento non si esclude nessuna pista: l’ipotesi più accreditata resta quella di una lite degenerata, ma gli inquirenti non trascurano possibili collegamenti con altre attività criminali.