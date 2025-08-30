Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
ATTUALITÀAccoltellamentiCataniaSicilia

Catania, parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate davanti a un supermercato in pieno centro

30 Agosto 2025 - 14:34 Cecilia Dardana
embed
Parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate a Catania
Parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate a Catania
L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite, forse per motivi legati all’attività illegale di gestione dei parcheggi o a contrasti nell’ambito dello spaccio di droga

Un uomo di circa 40 anni, conosciuto in città come parcheggiatore abusivo e mendicante, è stato ucciso a coltellate nella serata di venerdì 29 agosto a Catania, nell’area antistante un supermercato di corso Sicilia, nel cuore del centro cittadino. L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite, forse per motivi legati all’attività illegale di gestione dei parcheggi o a contrasti nell’ambito dello spaccio di droga.

L’aggressione e i soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata raggiunta da un extracomunitario che l’ha colpita più volte con un’arma da taglio. Gravemente ferito, l’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico universitario. Nonostante i tentativi dei medici, è morto poco dopo il suo arrivo.

L’ipotesi della lite degenerata

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Polizia Scientifica, che hanno effettuato i primi rilievi. La squadra mobile della Questura ha avviato un’indagine per risalire all’identità e al movente dell’assassino. Al vaglio ci sono le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona. La Procura di Catania ha aperto un fascicolo d’inchiesta, coordinato dal procuratore aggiunto Fabio Scavone. Al momento non si esclude nessuna pista: l’ipotesi più accreditata resta quella di una lite degenerata, ma gli inquirenti non trascurano possibili collegamenti con altre attività criminali.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Lascia l’auto un mese fuori dall’aeroporto e va in vacanza, la furbata a Orio al Serio gli sta costando carissima. E le multe aumentano: «Buon rientro»

2.

Un milione di euro di giro d’affari e un proprietario italiano: chi c’è dietro Phica.eu

3.

Irene Pivetti dopo la condanna: «Non avevo soldi per mangiare, ho fatto le pulizie per sopravvivere»

4.

Mario Adinolfi e il «club esclusivo» per le scommesse collettive: tra rendimenti al 40% e creditori in attesa dei loro soldi

5.

L’amore tra gli atleti Marika e Fouad bloccato dalla burocrazia: «Per sposarci manca sempre un documento»

leggi anche
Ambulanza
ATTUALITÀ

Tragedia nel Modenese, giovane accoltella il padre, la madre e la sorella 15enne. I vicini: «Si sentivano le urla»

Di Cecilia Dardana
makka sulaev ucciso padre storia
ATTUALITÀ

Makka Sulaev, la condanna per l’omicidio del padre violento: «Inesperta e disperata: non voleva che aggredisse di nuovo la madre»

Di Giovanni Ruggiero
professore accoltellato sigaretta
ATTUALITÀ

Bassano Del Grappa, fermato l’aggressore del professore. Lo aveva colpito con un coltello alla schiena dopo il no a una sigaretta

Di Stefania Carboni
Ambulanza
ATTUALITÀ

Prof gli nega una sigaretta, un ragazzo gli pianta un coltello nella schiena: ricercato l’aggressore in fuga

Di Giovanni Ruggiero