Tragedia nel Modenese, giovane accoltella il padre, la madre e la sorella 15enne. I vicini: «Si sentivano le urla»

Gli investigatori stanno cercando di comprendere il movente del gesto: tra le ipotesi al vaglio vi sarebbero dissidi familiari o possibili fragilità personali. Il giovane è stato arrestato poco dopo l'aggressione

Tragedia familiare nella serata di giovedì a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. Poco dopo le 22 un giovane ha aggredito con un coltello il padre, la madre e la sorella di 15 anni all’interno dell’abitazione di famiglia. Le ragioni del gesto restano ancora da chiarire: gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica e il contesto dell’accaduto.

Le condizioni dei feriti

Il padre, 50 anni, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna. La madre, 42enne, e la figlia minorenne sono ricoverate all’ospedale di Baggiovara (Modena). Entrambe si trovano in prognosi riservata ma, secondo le prime informazioni fornite dai sanitari, non sarebbero in pericolo di vita.

L’arresto e le indagini

Il giovane, la cui età e identità non sono state ancora rese note, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri poco dopo l’aggressione. Si trova ora in stato di fermo in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Gli investigatori stanno cercando di comprendere il movente del gesto: tra le ipotesi al vaglio vi sarebbero dissidi familiari o possibili fragilità personali. I militari dell’Arma hanno sequestrato il coltello usato nell’aggressione e ascoltato i vicini di casa, che avrebbero segnalato urla provenienti dall’appartamento nei minuti precedenti all’arrivo dei soccorsi.