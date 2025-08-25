Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Prof gli nega una sigaretta, un ragazzo gli pianta un coltello nella schiena: ricercato l’aggressore in fuga

25 Agosto 2025 - 20:56 Giovanni Ruggiero
Ambulanza
Il 62enne è stato operato d'urgenza. La lama conficcata nella spina dorsale si è fermata a pochi millimetri dall'aorta e dal midollo spinale

È stato colpito da un giovane con un coltello alle spalle un docente di liceo a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Il ragazzo gli avrebbe piantato un coltello nella spina dorsale perché il 62enne si sarebbe rifiutato di offrirgli una sigaretta. Dopo l’aggressione, il giovane è scappato ed è ancora ricercato.

L’intervento d’urgenza: come sta il docente

L’insegnante è portato d’urgenza in sala operatoria, per un delicato intervento chirurgico. La lama del coltello gli è stata conficcata nella spina dorsale, fermandosi a pochi millimetro dall’aorta e dal midollo spinale.

In aggiornamento

