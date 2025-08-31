Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
ATTUALITÀBambiniEmilia-RomagnaModena

Carpi, bambino di due anni si ustiona con acqua bollente: è gravissimo

31 Agosto 2025 - 18:28 Alba Romano
embed
carpi bambino ustionato
carpi bambino ustionato
L'incidente domestico stamane a Cibeno di Carpi, nel modenese. Il piccolo è stato portato con l'elisoccorso al Centro Grandi Ustionati di Parma

Stamane a Carpi, nel modenese, un bambino di due anni si è ustionato da acqua bollente. È accaduto intorno alle 10.30 a Cibeno di Carpi, il piccolo è in gravi condizioni con ustioni in più parti del corpo.

L’intervento e la corsa con l’elisoccorso

Sul posto è intervenuto il 118. Le condizioni del piccolo sono state fin da subito critiche tanto che si è optato per l’elisoccorso verso il Centro Grandi Ustionati di Parma. È ricoverato in codice rosso, in terapia intensiva nel reparto di pediatria.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

L’amore tra gli atleti Marika e Fouad bloccato dalla burocrazia: «Per sposarci manca sempre un documento»

2.

Gruppi «Mia Moglie» e Phica.eu, parla uno degli utenti: «Non sono pentito. Lì dentro? Guardoni malati di mente»

3.

Fratricidi d’Italia: la guerra interna di FdI a Prato a colpi di lettere anonime, foto hard e massoneria

4.

Lascia l’auto un mese fuori dall’aeroporto e va in vacanza, la furbata a Orio al Serio gli sta costando carissima. E le multe aumentano: «Buon rientro»

5.

Studentessa 16enne precipita dal quinto piano e muore, era stata bocciata agli esami di riparazione per il secondo anno