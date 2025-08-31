Carpi, bambino di due anni si ustiona con acqua bollente: è gravissimo

L'incidente domestico stamane a Cibeno di Carpi, nel modenese. Il piccolo è stato portato con l'elisoccorso al Centro Grandi Ustionati di Parma

Stamane a Carpi, nel modenese, un bambino di due anni si è ustionato da acqua bollente. È accaduto intorno alle 10.30 a Cibeno di Carpi, il piccolo è in gravi condizioni con ustioni in più parti del corpo.

L’intervento e la corsa con l’elisoccorso

Sul posto è intervenuto il 118. Le condizioni del piccolo sono state fin da subito critiche tanto che si è optato per l’elisoccorso verso il Centro Grandi Ustionati di Parma. È ricoverato in codice rosso, in terapia intensiva nel reparto di pediatria.