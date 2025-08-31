Gaza, fonti palestinesi: «Ucciso Abu Obeida». Il portavoce mascherato di Hamas morto in un bombardamento israeliano

Un portavoce dell’esercito israeliano aveva annunciato che un importante esponente di Hamas era stato preso di mira in un’operazione a Gaza, senza però specificarne l’identità

Secondo fonti palestinesi citate dai canali Al Arabiya e Al Hadath, Abu Obeida, portavoce delle Brigate Qassam — il braccio armato di Hamas — sarebbe stato ucciso in un bombardamento israeliano. Le fonti riferiscono che l’attacco ha colpito l’abitazione in cui si trovava il leader militare, causando la morte di tutte le persone presenti. La notizia della sua uccisione, secondo quanto riportato, sarebbe stata confermata anche dai vertici delle Brigate Qassam e dalla stessa famiglia di Abu Obeida, dopo il riconoscimento del corpo.

Abu Obeida preso di mira

Già ieri un portavoce dell’esercito israeliano aveva annunciato che un importante esponente di Hamas era stato preso di mira in un’operazione a Gaza, senza però specificarne l’identità. La figura di Abu Obeida, divenuta negli anni simbolo della comunicazione militare di Hamas, era considerata una delle più influenti all’interno dell’organizzazione. Le sue apparizioni pubbliche — sempre con il volto coperto — erano diventate un tratto distintivo della propaganda del movimento. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali da parte delle autorità israeliane.