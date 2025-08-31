Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
L’avviso dei portuali di Genova: «Se toccano la Gaza Sumud Flotilla, blocchiamo tutta l’Europa. Da qui non uscirà un chiodo» – Il video

31 Agosto 2025 - 19:04 Stefania Carboni
Il discorso del lavoratore Usb sta diventando virale: «Se noi per soltanto venti minuti perdiamo il contatto con le nostre barche, con le nostre compagne e i nostri compagni, noi blocchiamo tutta l'Europa, e me lo sono scritto qua così non me lo dimentico»

Sta diventando virale il discorso di un esponente del sindacato Usb, un portuale genovese, a sostegno della Gaza Sumud Flotilla, flotta di navi partita sia dai porti di Genova che da Barcellona, per portare, via mari, aiuti umanitari alla Striscia di Gaza.

«Voglio che sia chiaro a tutti – ha detto un lavoratore dal palco allestito ieri nel porto di Genova in occasione della partenza della flotta – intorno a metà settembre queste barche arriveranno vicino alla costa di Gaza. Se noi per soltanto venti minuti perdiamo il contatto con le nostre barche, con le nostre compagne e i nostri compagni, noi blocchiamo tutta l’Europa, e me lo sono scritto qua così non me lo dimentico. Insieme al nostro sindacato Usb, insieme a tutti i lavoratori portuali che ci stanno, insieme a tutta la città di Genova da questa regione escono 13-14 mila container all’anno per Israele, non esce più un chiodo». 

