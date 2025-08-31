Israele chiude a una tregua temporanea: «Nessuna possibilità». La Global Sumud Flotilla pronta a salpare per portare aiuti a Gaza

Secondo l'agenzia Unrwa, la malnutrizione tra i bambini palestinesi sotto i 5 anni è raddoppiata tra marzo e giugno a causa del blocco degli aiuti imposto dal governo di Israele

Un cessate il fuoco temporaneo per consentire il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza «non è all’ordine del giorno». A dirlo è Miki Zohar, ministro dello Stato ebraico della Cultura e dello Sport, in vista della riunione di gabinetto prevista per oggi, domenica 31 agosto. «C’è una chiara decisione dello Stato di Israele, e a mio parere potrebbe essere espressa in modo più chiaro nei prossimi giorni: solo un accordo completo. Non c’è più la possibilità di un accordo parziale», ha precisato Zohar. Le dichiarazioni del ministro israeliano giungono due settimane dopo che Hamas ha dichiarato di aver accettato le linee generali di un accordo di cessate il fuoco di 60 giorni, proposto dai Paesi arabi, che vedrebbe il rilascio di 10 prigionieri israeliani ancora vivi, dei 48 ostaggi ancora detenuti da gruppi terroristici a Gaza, almeno 20 dei quali Israele ritiene siano ancora vivi. Il governo di Benjamin Netanyahu non ha fornito una risposta a tale offerta e ha portato avanti i suoi piani per conquistare Gaza City.

Morti in attesa degli aiuti

Nel frattempo, nella Striscia di Gaza si continua a morire: per carestia, per le terribili condizioni igienico-sanitarie e per i bombardamenti dell’esercito israeliano. Dall’alba di domenica, secondo Al Jazeera, almeno 18 persone sono morte negli attacchi dell’Idf, di cui 13 mentre erano in attesa degli aiuti umanitari fuori dai centri di distribuzione della controversa Gaza Humanitarian Foundation. Altre sette persone sono morte invece per fame e malnutrizione, portando il numero totale dei decessi correlati alla carestia a 339, tra cui 124 bambini. Secondo l’agenzia Unrwa, la malnutrizione tra i bambini palestinesi sotto i 5 anni è raddoppiata tra marzo e giugno a causa del blocco degli aiuti imposto dal governo di Israele.

La Global Sumud Flotilla pronta a partire

Mentre sul fronte diplomatico la prospettiva di una tregua resta ancora lontana, è la società civile ad alzare la voce e farsi sentire. Oggi salperà da Barcellona la Global Sumud Flotilla, una flotta di imbarcazioni civili – guidata dall’attivista svedese Greta Thunberg – che si dirigerà a Gaza per consegnare svariate tonnellate di aiuti umanitari, «rompere l’assedio illegale» e «porre fine al genocidio in corso del popolo palestinese». Non è stato specificato il numero preciso di navi che parteciperanno, né l’orario esatto della partenza. Si prevede che la flotta arriverà nell’enclave costiera devastata dalla guerra intorno a metà settembre. «Vogliono cancellare la nazione palestinese, vogliono impossessarsi della Striscia di Gaza. Se questo non spinge la gente ad agire, se questo non spinge la gente ad alzarsi dal divano e ad agire, a riempire le strade, a organizzarsi, allora non so cosa lo farà», ha detto Thunberg nella conferenza stampa organizzata alla vigilia della partenza.

Ucciso il portavoce del braccio armato di Hamas

Nel frattempo, fonti palestinesi hanno confermato che il portavoce delle Brigate Qassam, l’ala militare di Hamas, noto come Abu Obeida, è stato ucciso. Israele avrebbe preso di mira una casa in cui si trovava il portavoce di Qassam e il bombardamento, secondo quanto riferito, ha causato la morte di tutte le persone presenti nell’edificio. La famiglia di Abu Obeida e i leader delle Brigate Qassam hanno confermato la sua morte dopo aver esaminato il corpo.

Foto copertina: EPA/Toni Albir | Una manifestazione Pro-Pal alla vigilia della partenza della Global Sumud Flotilla da Barcellona