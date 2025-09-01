Cagliari, mangiano un piatto a base di tonno per la pausa pranzo: 11 intossicati

Tra i sintomi nausea e rush cutanei. Per 10 di loro è dovuto intervenire il 118 sul posto

Sono 11 le persone rimaste intossicate dopo aver pranzato in un bar-ristorante del centro di Cagliari. Si tratta di dipendenti di uffici della zona che avrebbero mangiato per la pausa pranzo una pietanza preparata con tonno. Nel giro di poco, in momenti diversi, si sono sentiti male. Nausea, mal di stomaco per molti di loro, per altri, invece, una reazione allergica con rush cutaneo.

L’intervento del 118. In 10 trasportati in ospedale

I malori sono stati quasi immediati, tanto che sul posto è intervenuto il 118 portando 10 di loro in pronto soccorso. Una undicesima persona si è presentata in ospedale autonomamente. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti. Le condizioni delle persone colpite non sono gravi.

(in copertina foto di jirayu koontholjinda su Unsplash)