Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4 nella notte

01 Settembre 2025 - 06:24 Alba Romano
terremoto campi flegrei magnitudo 4 pozzuoli
È la scossa più forte dall'inizio della nuova sequenza sismica

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle 4:55 di oggi primo settembre ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a meno di un chilometro di profondità ed epicentro vicino Pozzuoli. Si tratta della scossa più forte registrata dall’inizio di una nuova sequenza sismica in corso da ieri nella zona, che finora conta almeno 40 eventi sismici di cui 23 nella giornata appena iniziata. Ieri sono state registrate due scosse di magnitudo 3.3, dopo le quali il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi confermando che non ci sono stati danni a persone o cose.

Le altre scosse

Secondo i dati dell’Ingv dalla mezzanotte sono state registrate nella zona almeno 14 lievi scosse di terremoto, tra cui due di magnitudo 2.8 alle 00:33 e all’1:29 con epicentro vicino Pozzuoli. Ieri ai Campi Flegrei si sono avuti due terremoti di magnitudo 3.3, su un totale di 17 scosse.

