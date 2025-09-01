Terremoto in Afghanistan di magnitudo 6: «600 morti e migliaia di feriti»

Epicentro nella provincia di Nangarhar a una profondità di 8 chilometri. L'Ugs: avvertito da mezzo milione di persone

Sono oltre 600 le persone che hanno perso la vita e molte altre centinaia quelle ferite a causa del terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito l’Afghanistan orientale. I soccorritori sono stati mobilitati in diversi distretti della regione montuosa, vicino al confine con il Pakistan, ma si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare ulteriormente. Le squadre di soccorso hanno avuto difficoltà a raggiungere alcune delle comunità più remote, anche a causa delle frane, ha riferito l’agenzia di stampa statale talebana Bakhtar News Agency (Bna).

Terremoto in Afghanistan

Il terremoto ha colpito poco prima di mezzanotte di ieri, 27 chilometri a nord-est di Jalalabad, una città di circa 200 mila abitanti nella provincia di Nangarhar, e a una profondità relativamente bassa di 8 km, secondo lo United States Geological Survey (Usgs). Le autorità locali hanno dichiarato che almeno 250 persone sono state uccise e più di 500 sono rimaste ferite in diversi distretti della provincia montuosa nord-orientale di Kunar, ha riferito la Bna. Secondo l’Usgs, circa mezzo milione di persone hanno probabilmente avvertito scosse da forti a molto forti, che possono provocare danni considerevoli alle strutture costruite male.

Morti e feriti

«Nei distretti di Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech e Chapi Dara, circa 600 persone sono morte, circa 2.000 sono rimaste ferite e centinaia di case sono state distrutte», ha dichiarato all’EFE Ihsanullah Ihsan, direttore dell’Informazione e della Cultura a Kunar, una delle province colpite. Il Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS) ha localizzato l’epicentro del terremoto principale, di magnitudo 6,0, a 27 chilometri a est della provincia di Nangarhar e a una profondità di otto chilometri. Secondo la televisione di Stato i morti sono 500.