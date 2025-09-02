Il presidente israeliano Herzog incontrerà Papa Leone XIV in Vaticano. È la seconda visita dopo la messa di inizio Pontificato

Al centro dei colloqui ci saranno il rilascio degli ostaggi, la lotta all'antisemitismo e la protezione delle comunità cristiane in Medio Oriente

Il presidente israeliano Isaac Herzog sarà giovedì in Vaticano per un incontro con papa Leone XIV. La visita, annunciata dall’ufficio del capo di Stato israeliano e promossa dalla Santa Sede, durerà un giorno e avrà al centro tre temi: gli sforzi diplomatici per il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas a Gaza, la lotta globale contro l’antisemitismo e la protezione delle comunità cristiane in Medio Oriente. Herzog incontrerà anche il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, e visiterà la Biblioteca Vaticana.

I rapporti di Herzog con il Vaticano

Herzog sta provando ad intesificare i rapporti con la Santa Sede. Quella di giovedì sarà la seconda visita in cinque mesi dopo quella di maggio in cui aveva già partecipato alla Messa di inizio Pontificato, sottolineando allora la volontà di «aprire un nuovo capitolo» nelle relazioni bilaterali dopo anni di tensioni. In quell’occasione aveva espresso l’intenzione di invitare il pontefice in Terra Santa: «Voglio che incontri il popolo israeliano», aveva dichiarato. Non meno significative erano state le dichiarazioni in occasione della morte di Papa Francesco, quando firmò il registro delle condoglianze definendo Bergoglio «un grande padre spirituale, uomo di profonda fede e sconfinata compassione, che ha dedicato la sua vita a sollevare i poveri e a invocare la pace in un mondo travagliato».