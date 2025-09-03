Un messaggio su WhatsApp può diventare un patto prematrimoniale: la sentenza di Catanzaro

Un ex marito si era impegnato a pagare il mutuo dell'abitazione familiare. Poi ci ha ripensato. Ma...

Un screenshot di un messaggio scambiato WhatsApp può valere come un patto prematrimoniale. Lo ha deciso una sentenza del tribunale civiile di Catanzaro. La quale ha stabilito che gli accordi a latere tra marito e moglie stipulati al di fuori delle procedure ufficali di separazione o divorzio possono essere considerati validi. Anche senza l’omologa del giudici. A condizione che non ledano i diritti dei figli.

La storia

La storia la racconta il Messaggero ed è quella di un ex marito che si era impegnato via chat a pagare da solo il mutuo dell’abitazione familiare. Mentre la moglie avrebbe rinunciato al suo assegno di mantenimento. Per questo i giudici hanno revocato un decreto ingiuntivo da 21 mila euro che l’uomo aveva ottenuto. E che prevedeva che la ex rimborsasse il 50% delle rate del mutuo. La legge vieta la prova testimoniale per i contratti. Ma la sentenza ha applicato un’eccezione. Perché esisteva un «principio di prova scritta», ossia una semplice chat tra i coniugi, e sussisteva una «impossibilità morale» a formalizzare l’accordo su un documento cartaceo, a causa dei rapporti tesi tra le parti.

La tutela giudiziale

E così un qualsiasi messaggio su WhatsApp può essere usato per sostenere l’esistenza di un vincolo contrattuale. Così come aveva stabilito un’altra sentenza a Padova lo scorso 26 aprile. Stavolta per uno scambio di email intercorso tra coniugi. A cui il giudice ha riconosciuto «una credibilità ed una plausibile attendibilità». Nel dialogo il marito propone: «Rimarranno intorno ai 20 K dalla vendita. Quindi ti proporrei – i soldi al netto della vendita della casa – nei 24 mesi successivi ti pagherò la differenza per arrivare a 35 K. Penso sia un compromesso rispetto ai 40.000 che mi avevi chiesto inizialmente». La moglie risponde: «Per quanto riguarda la casa d’accordo 35.000, una parte alla vendita della casa e l’altra in 24 mesi».

L’altra sentenza

«Il tenore della comunicazione appare inequivoco e coerente», ha detto il giudice. Nel caso di Catanzaro il giudice ha anche ammesso la testimonianza del figlio per confermare l’accordo sul mutuo.