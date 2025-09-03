Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
CULTURA & SPETTACOLOFrancesca AlbaneseFriuli-Venezia GiuliaGazaPordenone

La vendetta di Rocco Tanica dopo l’esclusione dal festival Terre Tagliamento: «Cari cittadini, ecco come il Comune usa i vostri soldi»

03 Settembre 2025 - 16:01 Filippo di Biasi
embed
rocco tanica
rocco tanica
Il membro fondatore degli Elio e le Storie Tese su X: «Suggerisco al mio successore di farsi pagare almeno 6001 euro, perché a me ne davano 6000»

Dopo essere stato escluso dal festival a causa di alcune dichiarazioni contro la relatrice speciale Onu Francesca Albanese, Rocco Tanica ha servito la sua vendetta contro il Comune di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Con tre post su X svela il suo compenso e pubblica i contatti di organizzatori e amministratori. Al suo posto ci sarà Guido Catalano, poeta e scrittore.

Rocco Tanica invita a chiedere conto delle spese al Comune

I dati sono quelli dell’agenzia che organizza il festival, una società specializzata nella realizzazione di iniziative turistiche e promozione del territorio. Poi si rivolge ai cittadini invitandoli a chiedere conto delle spese al Comune, postando anche due immagini generate con l’Intelligenza Artificiale. E tira in ballo una funzionaria del Comune: «Per gli assessorati citofonare a Jessica».

Le ragioni dell’esclusione

«Non è accettabile la presenza, sul palco di San Vito, di un artista che sceglie di deridere e attaccare con modalità sessiste e violente una figura simbolo della difesa dei diritti umani», aveva fatto sapere il Consiglio comunale di San Vito al Tagliamento. Il riferimento è ad alcune frasi di Tanica, tra cui quella dove ha definito Albanese «una compagna antisemita che sbaglia».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Rocco Tanica escluso dal festival Terre Tagliamento dopo le frasi contro Francesca Albanese: «Incompatibili con i nostri valori»

2.

L’addio di Nadia Mayer: «Lascio tutto». Non solo Casa a prima vista, la svolta radicale dopo i problemi di salute – Il video

3.

Il digiuno consapevole di Raz Degan: «Il mio record è 18 giorni. Ora li organizzo su Instagram»

4.

Il matrimonio indù di Reinhold Messner e Diane Schumacher, tra fiori al collo e giri intorno al fuoco sacro

5.

Bruce Springsteen e il sì ad un film su parte della sua vita: «Parla di uno dei periodi più difficili che ho passato, vi spiego perché ho detto sì»

leggi anche
rocco tanica
CULTURA & SPETTACOLO

Rocco Tanica escluso dal festival Terre Tagliamento dopo le frasi contro Francesca Albanese: «Incompatibili con i nostri valori»

Di Ugo Milano
Francesca Albanese
ATTUALITÀ

Francesca Albanese non ha più la spunta blu su X, la punizione di Elon Musk dopo le sanzioni Usa: «Un’intimidazione mafiosa»

Di Ugo Milano
francesca albanese gaza israele bambini fame
ESTERI

Francesca Albanese: «La fame a Gaza è voluta e pianificata da Israele. E l’Italia è complice»

Di Alessandro D’Amato