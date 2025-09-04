Le figlie di Emilio Fede divise anche al funerale del padre, lo sfogo di Simona contro Sveva: «Non ci sarò: volevo riconciliarmi con lui, lei me l’ha impedito»

Assente ai funerali del giornalista la figlia maggiore, in rotta con la sorella ormai da anni. Ai funerali tanti volti noti della Tv che con lui hanno lavorato soprattutto al Tg4

Simona Fede, figlia maggiore dell’ex direttore del Tg4 Emilio, non ha partecipato alle esequie del padre alle esequie del padre, venuto a mancare lo scorso 2 settembre a Segrate, nella casa di riposo dove era ricoverato da circa un anno. «Non ci sarò al funerale di papà perché tutte quello che è accaduto dal 2023 fino a oggi non mi appartiene», ha spiegato la figlia. Da tempo ha rotto i rapporti con la sorella Sveva, che ha denunciato più volte perché le avrebbe impedito di vedere il padre.

Il rapporto di Fede con la figlia Simona

«È stata una persona con una doppia vita. Un uomo eccezionale che ho stimato e ammirato fino a quando – racconta la figlia Simona – ha perso di vista la libertà di opinione, la sua forza di giornalista, la sua capacità di scrivere e si è asservito al potere. Questo ha causato molto dolore innanzitutto alla mamma e a me. Ha rovinato la nostra famiglia». Dopo anni vissuti all’estero, Simona racconta di aver cercato il padre, trovando un ostacolo nella sorella Sveva. «Volevo parlare con lui per riconciliarmi – ha spiegato -, ma mi ha tenuto lontana». Per questo motivo è da anni che i due non si vedevano. «È una follia impedire a una figlia di incontrare un padre. Me lo ha negato facendomi scrivere dall’avvocato che papà stava bene ma che non mi voleva vedere. Aveva anche quattro bis nipoti che non ha mai conosciuto. Una cosa inaccettabile». Simona e Sveva sono le figlie che Fede ha avuto con Diana De Feo, con la quale è stato sposato per 55 anni, fino alla morte di lei, avvenuta nel 2021.

L’ultimo saluto a Emilio Fede

«Papà diceva che il suo desiderio, una volta morto, era partire subito, alle sei del mattino per essere portato a Napoli nella cappella di Mirabella Eclano dove c’è la tomba di famiglia De Feo, per essere sepolto accanto a mamma» aveva spiegato la figlia Sveva, che prima della celebrazione ha dichiarato: «Questa è l’ultima diretta di Emilio. Siamo qua per l’ultima diretta di papà». Al funerale di oggi giovedì 4 settembre nella parrocchia di Dio Padre a Milano, c’erano tanti volti noti della Tv ed ex colleghi di Fede. Tra loro Paolo Brosio e Gianluca Mazzini, Claudio Brachino. A celebrare la funzione il parroco don Gianni Cazzaniga. Come da sue volontà, Fede sarà cremato e le sue ceneri raggiungeranno quelle della moglie.