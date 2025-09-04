“Mia Moglie 2”: l’altro gruppo sessista con 9 mila iscritti

Nell'ultima settimana 336 nuovi iscritti. E le foto si scambiano su Messenger o Telegram

Il gruppo “Mia Moglie”, chiuso da Facebook e finito nelle indagini della polizia postale, ha un gemello. Si chiama “Mia moglie 2 – Incontri Social” e a scoprirlo è stata la giornalista del Corriere della Sera Roberta Polese. Il gruppo è chiuso e ha 8.818 iscritti. Nell’ultima settimana sono entrati 336 nuovi iscritti. Nel gruppo c’è qualche donna che pubblica foto in primo piano. Di una ragazza, ma sembrano fatte con l’intelligenza artificiale. E le solite offerte: «Foto della mia ex nei commenti, mandate le vostre ex, anche in privato, ricevo anche ritorno».

La foto è quella di una donna sul letto con il perizoma. Uno dei commenti è di un’altra donna: «Chissà cosa pensa di tutto questo la polizia postale». Le ribattono subito: «È arrivato il maresciallo Rocca». Il gruppo viene segnalato a Meta e alla Polizia Postale. Ma il meccanismo è diverso rispetto a quello del predecessore: le foto ci sono, ma sono poche. Per averne di più bisogna chiederle su Messenger. Alla richiesta di foto la risposta è quasi sempre: «Scambio su Telegram», o «Scambio su Messenger». L’amministratore del gruppo, un certo Alessandro, scrive un appello: «Chi non ha una foto nel profilo verrà bloccato, come pure chi pubblica foto o video porno». Ma c’è chi si lamenta: «Questo gruppo non è più lo stesso, so che si sono spostati su Telegram ma non ero attento quando hanno dato il nome del gruppo».

Gli uomini

Poi ci sono uomini come Carlo, che si lamenta delle donne: «Oggi sono tutte abbagliate dal demone del denaro, più schifo di così si muore, tutte vogliono Brad Pitt o Alen (scritto così ndr ) Delon, le donnucole di oggi si sono montate la testa, sono senza più riguardo verso l’uomo, ti giudicano e ti scartano a priori, suggerirei a queste donnucole di scendere dal piedistallo…». Tra gli iscritti anche quattro amici su Facebook della giornalista: un creator digitale, un manager, un completo sconosciuto e un avvocato penalista.