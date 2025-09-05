Global Flotilla, Greta Thunberg: Minacce della propaganda genocida israeliana non ci fermeranno – Il video

(Agenzia Vista) Spagna, 05 settembre 2025 Non ci faremo scoraggiare dalle minacce infondate dei funzionari israeliani che usano la propaganda politica genocida nel disperato tentativo di cercare di metterci a tacere e spaventarci, nonché di disumanizzare ulteriormente i palestinesi. Il nostro obiettivo è chiaro: tentare ancora una volta pacificamente e in linea con il diritto internazionale di rompere l'assedio illegale di Israele come atto di solidarietà". Lo ha detto Greta Thunberg a bordo della Global Sumud Flotilla. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev