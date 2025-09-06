Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Giorgia Meloni e il tailleur di Armani al giuramento al Quirinale: «Una scelta che rifarei»

06 Settembre 2025 - 05:45 Alessandro D’Amato
giorgia meloni tailleur giorgio armani giuramento quirinale
La premier: ci ha insegnato che lo stile non è forma ma sostanza

La premier Giorgia Meloni ricorda oggi Giorgio Armani sul Corriere della Sera. Raccontando perché si è presentata al giuramento al Quirinale con un tailleur dello stilista. «Ci ha insegnato che lo stile non è forma ma sostanza: è la forza di restare fedeli a ciò in cui si crede, anche quando è più difficile farlo. Perché dire «no» richiede più coraggio che dire «sì». E questo significa anteporre la coerenza alla convenienza, e la visione di lungo termine al consenso effimero. Scelte che solo chi ha il coraggio di proteggere la propria identità è capace di prendere».

Un grande italiano

Secondo la presidente del Consiglio «anche per questo Armani è stato un grande italiano, uno degli artefici del prestigio e dell’ammirazione di cui l’Italia gode nel mondo». Poi spiega che «le sue creazioni hanno accompagnato alcuni dei momenti più significativi della mia vita». Tra questi, la cerimonia di giuramento al Quirinale come presidente del Consiglio dei ministri, «che ho affrontato indossando uno dei suoi bellissimi tailleur blu navy. Ed è una scelta che rifarei, perché in quel tailleur di Armani c’erano molti messaggi: difesa del Made in Italy, innovazione, qualità, orgoglio per la propria identità. E autorevolezza. Un’Italia che può primeggiare nel mondo. La nostra Nazione non dimenticherà il suo genio, e ciò che di straordinario ha fatto per renderla un faro indiscusso di amore e passione per la bellezza».

