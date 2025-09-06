Si finge giornalista di Vogue per scroccare una stanza nell’hotel 5 stelle di Venezia: scoperto e inseguito tra le calli

L'uomo aveva prenotato dicendo di essere Patrick Pendiuk. Ma le sue mosse hanno insospettito lo staff, fino al rocambolesco fermo

Un soggiorno vip trasformato in inseguimento tra le calli veneziane. È quanto successo a un truffatore che, spacciandosi per Patrick Pendiuk, fashion editor di Vogue Germania, ha cercato di “scroccare” una stanza all’hotel Metropole di Venezia (5 stelle) nei giorni clou della Mostra del Cinema in laguna. Il suo piano, però, è andato a monte: dopo alcuni segnali bizzarri lo staff dell’albergo è riuscito a smascherarlo e, grazie alla prontezza di concierge e maitre, lo ha inseguito fino a farlo fermare dalla polizia municipale.

Come lo hanno scoperto

Tutto ha avuto inizio con una prenotazione da parte del (falso) giornalista che, come ricostruisce Il Gazzettino, era inizialmente prevista per il 2 settembre e poi spostata al giorno successivo. Arrivato nel cuore della notte, l’uomo ha cercato di far passare inosservata la sua presenza. Lo staff, insospettito, ha contattato Vogue e scoperto che il vero Pendiuk in realtà era in ferie. Quando il truffatore si è presentato in hotel intorno alle 14.30, Giuliano Brogliato e Michele Novello, rispettivamente concierge e maitre, lo hanno fermato per chiedere documenti e carta di credito. Alla vista della truffa, l’uomo ha tentato la fuga lungo i canali di Venezia, cercando di raggiungere diversi imbarcaderi. Alla fine la polizia municipale è intervenuta e lo ha bloccato, ponendo fine al tentativo di inganno. Nonostante il caos, la questione si è conclusa con un lieto fine. Il vero Patrick Pendiuk, che farà denuncia per furto di identità, ha già annunciato un suo soggiorno al Metropole.