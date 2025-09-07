Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
I manager stravedono per Meloni, gelo a Cernobbio per Schlein, Renzi e Calenda – Il sondaggio

07 Settembre 2025 - 11:45 Diego Messini
Elly Schlein Cernobbio
Nel giorno dell'intervento al Forum dei principali leader dell'opposizione una rilevazione interna fa emergere la scelta di campo netta dei leader d'impresa

È un plebiscito al governo Meloni quello che arriva dal gotha dell’economia italiana. Questo per lo meno è quanto emerge dal sondaggio realizzato al Forum Teha di Cernobbio tra la platea di manager e imprenditori riuniti come ogni anno sulle sponde del lago di Como. Degli oltre 200 intervistati, più dell’80% giudica positivamente l’operato del governo Meloni a metà mandato, il 25% gli dà un voto di 8 o 9, il massimo della scala proposta. Impietoso all’opposto il giudizio sulle opposizioni, il cui operato è giudicato negativo da oltre il 70% dei sondati. Una doccia gelata per i leader del centrosinistra accorsi oggi a Cernobbio a dialogare con gli imprenditori, da Matteo Renzi a Carlo Calenda sino alla stessa segretaria del Pd Elly Schlein. Quest’ultima ieri aveva partecipato anche al contro-vertice di Cernobbio “Sbilanciamoci”, mentre il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha marcato le distanze intervenendo al forum economico in collegamento video.

Le reazioni di governo e opposizione

«Attenzione ai sondaggi, io mi ricordo bene i giudizi positivi della platea di Cernobbio sui miei referendum, che poi mi sono rimasti sul collo», ha aggirato l’ostacolo con una battuta il leader di Italia Viva. Opposta la reazione della ministra del Lavoro, Marina Calderone, che ospite del Forum ha sottolineato: «Si è sereni quando i conti tornano e i numeri rispondono, non solo quelli del consenso della sala che comunque fanno piacere. Nell’ottobre del 2022 il tasso di disoccupazione era al 7,8%. Oggi è stabilmente intorno al 6%. Siamo nella media europea».

In copertina: La segretaria Pd Elly Schlein ospite della 51esima edizione del Forum Teha – Cernobbio, 7 settembre 2025 (Ansa/Michele Maraviglia)

